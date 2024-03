DHL will anbieteroffene Paketstationen aufstellen

Bonn: Der Paketdienstleister DHL will noch in diesem Jahr Paketstationen auf den Markt bringen, die für alle Anbieter offen sind. Ziel sei, dass die Verbraucher immer auf die Automaten zugreifen können, egal welchen Paketanbieter sie nutzen, heißt es vom Unternehmen. Gespräche mit Kommunen und Verwaltungen hätten gezeigt, dass daran ein großes Interesse besteht. Den Angaben nach sollen in diesem Jahr 100 solcher Automaten installiert werden, vor allem in größeren Städten. Nächstes Jahr sollen weitere 2.000 dazukommen. DHL hatte zuletzt nach eigenen Angaben immer wieder Probleme bei der Suche nach geeigneten Orten für seine Paketstationen, weil Gemeinden nicht auf Systeme eines einzelnen Anbieters setzen wollten. Durch die anbieteroffene Variante hofft das Unternehmen nun, neue Standorte zu erschließen.

