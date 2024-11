DHL-Frachtflugzeug stürzt bei Vilnius in ein Wohnhaus

Vilnius: In der litauischen Hauptstadt ist heute früh ein aus Leipzig kommendes Frachtflugzeug verunglückt. Die Maschine war im Auftrag des deutschen Postdienstleisters DHL unterwegs und musste nach derzeitigen Informationen gut einen Kilometer vor dem Flughafen eine Notlandung einleiten. Die Boeing 737 schlug auf und kam schließlich nur knapp neben einem zweistöckigen Wohnhaus zum Stehen. Trümmerteile setzten das Gebäude in Brand, die zwölf Bewohner konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im Flugzeug war offenbar eine vierköpfige Besatzung. Von ihnen sei ein Mensch tot, die anderen haben demnach verletzt überlebt. Die Unfallursache ist momentan noch unklar. Deutsche Sicherheitsbehörden hatten mehrmals gewarnt, dass Terroristen Brandsätze über Frachtdienstleister verschicken könnten. So gab es einen Vorfall im DHL-Logistikzentrum Leipzig, das als weltweites Drehkreuz des Unternehmens fungiert. Dort hat im Juli ein aus dem Baltikum verschicktes Paket Feuer gefangen - es enthielt wohl einen Brandsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 10:00 Uhr