Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kolding: Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Dänemark gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr Auftaktspiel gegen Rumänien mit 22:19. Nächster Vorrundengegner ist am Samstag der siebenmalige Rekord-Europameister Norwegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 22:00 Uhr