DGB zeigt sich vor 1. Mai kampf- und streikbereit

Berlin: Zum morgigen 1. Mai zeigt sich der Deutsche Gewerkschaftsbund kampf- und streikbereit. DGB-Chefin Fahimi verwies im Morgenmagazin von ARD und ZDF auf die vielen Tarifverhandlungen, die in nächster Zeit anstehen. Die Kundgebungen der Gewerkschaften stehen heuer unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Fahimi sagte, in Zeiten des Wandels bräuchten die Beschäftigten mehr Sicherheit, etwa durch Tarifverträge, aber auch mit Blick auf die Arbeitsplätze - dieser Forderung will der DGB morgen Nachdruck verleihen. Die zentrale DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit findet in Hannover statt, aber auch in zahlreichen bayerischen Städten sind Demonstrationen geplant - zum Beispiel in Aschaffenburg, Augsburg, Erlangen und München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 09:15 Uhr