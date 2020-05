DGB warnt vor wachsender sozialen Ungleichheit

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat vor wachsenden sozialen Ungleichheiten durch die Corona-Krise gewarnt. Wie DGB-Chef Hoffmann anlässlich des heutigen Tages der Arbeit sagte, dürfen die Kosten der Krise nicht an den Beschäftigten hängen bleiben. Gleichzeitig setzten sich die Gewerkschaften in ihren Redebeiträgen im Internet für die sogenannten Coronahelden ein. DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte, Pflegerinnen und Müllwerker, Reinigungskräfte und Verkäuferinnen würden in der Krise jetzt zu Recht als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert - sie hätten aber mehr verdient als billigen Applaus. Beschäftigte in solchen systemrelevanten Berufen müssten endlich ordentlich bezahlt werden, so Buntenbach. Erstmals findet in diesem Jahr der 1. Mai wegen der Corona-Epidemie ohne größere öffentliche Demonstrationen und Kundgebungen der Gewerkschaften statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 13:45 Uhr