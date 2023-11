DGB und SPD-Chefin Esken fordern Aussetzung der Schuldenbremse

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die Aussetzung der Schuldenbremse im kommenden Jahr. DGB-Vorstandsmitglied Körzell sagte der "Rheinischen Post", dafür gebe es eine gute Begründung, denn die Auswirkungen der Energiekrise seien längst nicht ausgestanden. Das jüngste Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zeige, dass die Schuldenbremse unflexibler und investitionsfeindlicher sei, als viele in Deutschland gedacht hätten. Laut Körzell führt an einer grundlegenden Reform dieser "Zukunftsbremse" kein Weg vorbei. Auch SPD-Chefin Esken plädiert dafür, die Schuldenbremse in diesem und im kommenden Jahr auszusetzen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, das würde vorübergehend wieder mehr Spielraum für staatliche Ausgaben schaffen. Durch äußere Einflüsse befinde man sich in einer fortdauernden krisenhaften Situation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 08:45 Uhr