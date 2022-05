DGB und CSU bemängeln Entlastungspaket der Regierung

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 17 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, im nördlichen Franken und an den Alpen mehr Wolken. Lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad. In der Nacht meist klar bei 12 bis sechs Grad. Die Aussichten bis Dienstag; Auch morgen vielerorts mehr Sonne als Wolken; zum Abend hin sind an den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Am Montag ähnlich, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Am Dienstag mehr Wolken, örtlich Regen bei 17 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2022 16:00 Uhr