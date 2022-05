DGB und CSU bemängeln Entlastungspaket der Regierung

Unwetter treffen Mittelfranken besonders stark

Ansbach: Franken ist durch das gestrige Unwetter besonders stark getroffen worden. In einem Gemeindeteil der Stadt Spalt im mittelfränkischen Landkreis Roth stürzte eine große Holzhütte ein und verletzte 14 Menschen, die darin Schutz gesucht hatten. Auch in Nürnberg wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt. Zwischen Neuhaus an der Pegnitz und Hersbruck wurde die Bahnstrecke wegen Bäumen auf den Gleise gesperrt. Insgesamt löste das Unwetter in Mittelfranken knapp 400 Feuerwehreinsätze aus. In Oberfranken waren vor allem die Stadt Bayreuth und der Landkreis Wunsiedel betroffen. In Rheinland-Pfalz wurde ein 38-Jähriger in einem unter Wasser stehenden Keller von einem Stromschlag getroffen und tödlich verletzt. Aus dem Raum Paderborn berichtet die nordrhein-westfälische Polizei von mindestens zehn Schwerverletzten in Folge des heftigen Unwetters.

