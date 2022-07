DGB und Arbeitgeber sehen steuerfreie Einmalzahlungen skeptisch

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor der Konferenz von Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften zu den hohen Energiepreisen hat der Vorsitzende des DGB in Bayern, Stiedl, die Lohnforderungen verteidigt. Dem BR sagte er, Arbeitnehmer würden zu Recht kräftige Lohnerhöhungen erwarten, da auch die Preise sehr hoch seien. Steuerfreie Einmalzahlungen als Entlastung lehnte er hingegen ab. Diese könnten allenfalls ein Baustein in den anstehenden Tarifrunden sein, so Stiedl. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Brossardt, warf den Gewerkschaften vor, bei ihren Forderungen den Mangel an Rohstoffen nicht zu berücksichtigen. Es fehle an Maß und Mitte. Zwar würden einige Unternehmen derzeit Gewinne machen, dennoch brauche es eine differenzierte Betrachtung. Brossardt forderte Entlastungen für die Wirtschaft. So müssten unter anderem die Energiesteuern auch über das Jahresende hinaus reduziert bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 09:00 Uhr