DGB-Senioren fordern Energiepauschale auch für Rentner

Stahlwerk in Mariupol steht offenbar unter schwerem Beschuss

Mariupol: Die Ukraine meldet Explosionen im Osten des Landes. In der weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol steht offenbar das Stahlwerk unter schwerem Beschuss. Auf dem weitläufigen Gelände haben sich ukrainische Soldaten verschanzt, aber auch Zivilisten sollen dort Schutz gesucht haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am Abend in einer Videoansprache gesagt, die Schlacht um den Donbass habe begonnen. Die Ukraine werde sich gegen die russische Armee verteidigen und nicht aufgeben. Ein Stabschef sprach von einer "zweiten Phase des Krieges", die jetzt begonnen habe. US-Präsident Biden will heute in einer Videokonferenz mit Verbündeten über den Krieg in der Ukraine sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.04.2022 03:00 Uhr