DGB ruft zu Spenden für Opfer des Münchner Anschlags auf

München: Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat zu Spenden für die Opfer des Anschlags auf eine Verdi-Demonstration aufgerufen. Am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto in die Kundgebung gefahren. Fast 40 Menschen wurden dabei verletzt; eine 37-Jährige Frau und ihre zweijährige Tochter sind gestern an ihren schweren Verletzungen gestorben. Mit den Spenden sollten Betroffene und deren Familien unterstützt werden, um die medizinische Versorgung zu stemmen und den Alltag zu meistern. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, stammt die getötete Frau aus Algerien und arbeitete als Ingenieurin. Hinterbliebene der Frau haben laut SZ dazu aufgerufen, dass der Tod ihrer Angehörigen nicht genutzt wird, um Hass zu schüren. Sie habe sich für Solidarität und gegen Ausgrenzung eingesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 10:00 Uhr