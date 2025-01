DGB rechnet für 2026 mit Mindestlohn von 13 Euro 90

Berlin: Der DGB erwartet, dass der gesetzliche Mindestlohn im kommenden Jahr auf 13 Euro 90 pro Stunde steigt. Dieser Wert ergebe sich rein rechnerisch, wenn die Entwicklung der Tariflöhne auf den Mindestlohn übertragen wird, so DGB-Vorstand Körzell. Der DGB fordert aber mehr, und zwar einen armutsfesten Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent eines mittleren Lohns in Deutschland. Dies wären laut Körzell 14 Euro 80. Aktuell beträgt der Mindestlohn 12 Euro 82 pro Stunde.

