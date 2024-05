DGB prangert Flucht von Arbeitgebern aus Tarifverträgen an

Hannover: Zum Tag der Arbeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund Unternehmen kritisiert, die keine Tarifverträge mehr abschließen wollen. Die Vorsitzende Fahimi rief bei der zentralen Kundgebung in Hannover den tausenden Zuhörern zu: "Tarifverträge machen Beschäftigte zu freien Menschen in der Arbeitswelt." Und sie fügte hinzu, deshalb seien faire Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten das gute Recht der Beschäftigten. Den Arbeitgebern warf die DGB-Chefin vor, durch Tarifflucht einen volkswirtschaftlichen Schaden von 130 Milliarden Euro jährlich zu verursachen. Die Ampel-Regierung forderte Fahimi auf, aus diesem Grund ein Tariftreuegesetz zu verabschieden. Arbeitsminister Heil hat ein solches Gesetz vor knapp einem Jahr angekündigt. Offenbar gibt es aber noch Widerstand in Teilen der Koalition.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 18:15 Uhr