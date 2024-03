DGB lehnt Einschränkung des Streikrechts ab

Berlin: Die DGB-Vorsitzende Fahimi hat Überlegungen zu einer Einschränkung des Streikrechts scharf kritisiert. Dem Onlineportal Web.de sagte Fahimi, das sei eine absolute Kampfansage an die Gewerkschaften, und der DGB werde da keinen Millimeter nachgeben. Wenn das Streikrecht in Frage gestellt werde, sei das entweder reiner Populismus oder ein leichtfertiges Spiel mit Verfassungsrechten. Die Forderung der CDU-Politikerin Connemann nach einem Vorlauf von mehreren Tagen bei Streiks in Unternehmen der kritischen Infrastruktur zeige, dass sie keine Ahnung von Tarifauseinandersetzungen habe, sagte Fahimi. Hintergrund ist der jüngste Streik der Lokführergewerkschaft GDL, der nur 22 Stunden vorher angekündigt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 09:00 Uhr