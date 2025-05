DGB-Landesvorsitzender fordert Tariftreuegesetz für Bayern

Würzburg: Zum heutigen Tag der Arbeit hat der bayerische Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Stiedl, ein Tariftreuegesetz für Bayern gefordert. Dadurch solle die Staatsregierung öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die Tariflöhne zahlen. Stiedl verwies auf die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD, in der die künftigen Regierungsparteien eine Tariftreueregelung für den Bund vereinbart haben. Die CSU hat die Einführung eines solchen Gesetzes in Bayern im Laufe der Jahre hingegen mehrfach abgelehnt. - Im Freistaat gibt es heute mehrere Maikundgebungen: In Augsburg etwa zieht um 10 Uhr ein Protestzug zum Königsplatz. In Ingolstadt spricht Verdi-Chef Werneke. Rund 1.000 Menschen werden dazu erwartet. Die zentrale Aktion des DGB beginnt am Vormittag in Chemnitz. Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten dazu auf, sich für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen.

