DGB kritisiert Pflegereform als Etikettenschwindel

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die beschlossene Pflegereform scharf kritisiert. DGB-Chef Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Gesetz komme einer Einladung zum Lohndumping gleich und müsse unbedingt korrigiert werden. Es bestehe das Risiko, dass es zu massiven Unterbietungen bei den Löhnen komme. Wörtlich sagte Hoffmann: "Das ist wirklich mies, was die Koalition da macht." Richtig wäre es gewesen, so der DGB-Chef, sich bei Tarifbindungen an Flächentarifverträgen oder den Regelungen mit den Kirchen zu orientieren. Jetzt werde stattdessen das regionale Tarifniveau zur Referenz gemacht. Laut Hoffmann kann da auch Dumping-Haustarifvertrag zur Anwendung kommen. Der Bundestag hatte beschlossen, dass Pflegekräfte ab September 2022 nach Tarif bezahlt werden und mehr Geld bekommen sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 03:00 Uhr