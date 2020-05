DGB fordert Steuerbonus für Arbeit im Home Office

Nachrichtenarchiv - 29.05.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer in der Corona-Krise im Home Office arbeitet, soll nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes einen Steuerbonus von 1.200 Euro im Jahr bekommen. Der DGB und der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine fordern in einem Brief an Bundesfinanzminister Scholz, dass Arbeitnehmer pro Monat einen Steuerfreibetrag von 50 Euro geltend machen können. Die Verbände argumentieren, dass die Menschen im Home Office zusätzliche Kosten hätten - etwa für Strom, Heizung, Telefon und Intenet. Neben dem Steuerfreibetrag schlagen DGB und BVL daher einen Auslagenersatz vor: 50 Euro pro Monat vom Arbeitgeber - und zwar steuerfrei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.05.2020 10:45 Uhr