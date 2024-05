DGB fordert massive Investitionen in Kita-Plätze

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert mehr Geld für den Ausbau von Kita-Plätzen. Die stellvertretende DGB-Chefin Hannack sieht nach eigenen Worten auch den Bund in der Verantwortung. Das aktuelle Förderprogramm laufe in diesem Jahr aus, betonte sie, und ein neues Gesetz für Investitionen in die Kita-Qualität und Fachkräftegewinnung lasse weiter auf sich warten. Dabei sei der Handlungsbedarf enorm. Studien zufolge fehlen deutschlandweit etwa 430.000 Kita-Plätze. Hannack warnte vor einem Sparkurs in der frühkindlichen Bildung: Das Land brauche Fachkräfte, sagte sie, und könne dabei nicht auf junge Eltern verzichten, die nicht arbeiten können, weil es nicht genügend Kita-Plätze gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 11:00 Uhr