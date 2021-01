DGB dringt auf spürbare Sanktionen bei Verstößen gegen die Homeoffice-Pflicht

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund drängt auf klare Konsequenzen bei Verstößen gegen die Homeoffice-Pflicht. DGB-Chef Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn der Kampf gegen die Pandemie glaubwürdig sein solle, brauche es bei massiven Verstößen gegen Arbeitsschutz- und Homeoffice-Regeln auch spürbare Sanktionen. Arbeitgeber die nicht willig seien, der aktuellen Lage entsprechend mitzumachen, würden sich dann dreimal überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen, so Hoffmann weiter. Er beklagte allerdings, dass es nicht ausreichend Personal gebe, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Dieser Mangel an Kontrolle sei schon seit Jahren ein Problem, so Hoffmann. Er erinnerte dabei an den Missbrauch beim Mindestlohn.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.01.2021 03:00 Uhr