DGB-Chefin für Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik

Berlin: Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hat eine grundsätzliche Kehrtwende in der deutschen Flüchtlingspolitik gefordert. Wie sie den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte, geht es dabei um den schnellen Anspruch auf Grundsicherung und den direkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die DGB-Chefin kritisierte die bürokratischen Hürden bei der Integration: Bevor die Geflüchteten irgendwelche Leistungen in Anspruch nehmen könnten, müssten sie zur Ausländerbehörde, so Fahimi, um sich den Aufenthalt bestätigen zu lassen. Bis zum persönlichen Termin dauere es oft viele Wochen. Sie verwies darauf, dass es unter den ukrainischen Geflüchteten viele gut ausgebildete Menschen gibt, die man schnell und leicht einbeziehen kann. Wörtlich sprach sie von einer „Bereicherung“ für uns - und für die Geflüchteten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 07:00 Uhr