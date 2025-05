DGB-Chefin Fahimi fordert Tarifwende

Fahimi verlangt gleiche Löhne in Ost und West: Bei Vollzeitbeschäftigten ohne Tarifvertrag liege der Lohnunterschied noch immer bei 19 Prozent, sagte die DGB-Chefin auf der zentralen Veranstaltung zum Tag der Arbeit in Chemnitz. Wo hingegen nach Tarif bezahlt werde, gebe es eine Angleichung von 98 Prozent. Wichtig sei auch ein bundesweites Tariftreuegesetz, damit öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden.

