DGB-Chef sagt Nein zu Lohnzurückhaltung

Nachrichtenarchiv - 01.05.2022 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum Tag der Arbeit Forderungen nach Lohnzurückhaltung eine klare Absage erteilt. DGB-Chef Hoffmann sagte in Berlin, in diesen Wochen würden 70 Milliarden Euro Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet. Viele Unternehmen seien Krisenprofiteure und führen satte Extragewinne ein, etwa die Mineralölkonzerne. Hoffmann wörtlich: "Das geht gar nicht." Nötig seien anständige Tariflöhne und mehr Tarifbindung sowie eine Lohnuntergrenze, die vor Armut schütze. Das Entlastungspaket der Ampel-Koalition gegen die stark steigenden Energiepreise sei richtig, aber nicht ausreichend. Rentner müssten einbezogen und arme Menschen stärker entlastet werden, forderte Hoffmann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2022 16:30 Uhr