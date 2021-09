DGB-Chef kritisiert GDL-Streiks

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der anhaltende Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch für Unmut beim Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Chef Hoffmann hat das Verhalten der GDL kritisiert und die Lokführergewerkschaft aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Hoffmann sagte der "Rheinischen Post": "Was wir kritisch sehen, ist, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre eigenen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzen will." Bei der Bahn gibt es zwei Gewerkschaften: Die GDL, die dem Deutschen Beamtenbund angehört, und die EVG, die unter dem Dach des DGB agiert. Die GDL will den Streik nach einem Sieg vor Gericht bis zum geplanten Ende am Dienstag fortsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 11:00 Uhr