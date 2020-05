DGB-Chef Hoffmann will Arbeitgeber notfalls zur Tarifbindung zwingen

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Tag der Arbeit fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund mehr Tarifbindung, vor allem in der Gastronomie, im Handel und in der Pflege. DGB-Chef Hoffmann sagte im BR, als Folge der Corona-Pandemie müssten die Gewerkschaften die Arbeitgeber notfalls an den Verhandlungstisch zwingen. Krankenschwestern, Pfleger, Verkäuferinnen oder Zusteller werden als Heldinnen und Helden gelobt, verdienen aber laut Hoffmann weniger als der Durchschnitt der Beschäftigten. Das müsse sich ändern. Wegen der Ausgangsbeschränkungen verzichten die Gewerkschaften heute zum ersten Mal seit über 70 Jahren auf Kundgebungen auf der Straße. Stattdessen soll es eine dreistündige Veranstaltung im Internet geben unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 08:45 Uhr