DGB Bayern und EVG Bayern fordern 365-Euro-Ticket als dauerhafte Anschlusslösung

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Eisenbahnergewerkschaft EVG in Bayern haben sich für ein bundesweites 365-Euro-Ticket ausgesprochen im Anschluss an das 9-Euro-Ticket. Unkomplizierte und günstige ÖPNV-Angebote würden auf große Zustimmung stoßen und seien entscheidend für die Mobilitätswende, sagte der Vorsitzende des DGB Bayern, Stiedl. Wichtig sei dabei aber, die Belange der Beschäftigten bei den Verkehrsunternehmen zu berücksichtigen. Diese dürften nicht an ihre Belastungsgrenze geraten wie es in den vergangenen Monaten geschehen sei, hieß es von der EVG. - Mit einem bundesweiten Aktionstag will heute ein Bündnis von Fridays For Future, Naturschutzverbänden und den Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linken dafür werben, das 9-Euro-Ticket zu verlängern. Geplant sind dutzende Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main und Stuttgart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 13:00 Uhr