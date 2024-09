DGB Bayern lehnt Arbeitszeitverlängerung an

München: Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Bayern hat Forderungen nach einer längeren Lebensarbeitszeit eine klare Absage erteilt. Dies, so der Vorsitzende des DGB Bayern, Stiedl, führe zu keiner einzigen Fachkraft mehr. Stattdessen gebe es noch mehr Fälle von Burn-out oder der Erwerbsminderungsrente. Arbeits- und Gesundheitsschutz, so Stiedl, werde in zu vielen Unternehmen klein geschrieben. Der DGB Bayern plant jetzt eine Online-Kampagne, um auf die Diskrepanz zwischen den Wünschen der Arbeitnehmer und der Realität auf dem Arbeitsmarkt hinzuweisen. Die Vize-Vorsitzende des DGB Bayern, Di Pasquale sagte wörtlich: "Für uns ist klar: Arbeit muss zum Leben passen und nicht umgekehrt."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 23:00 Uhr