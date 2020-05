DGB Bayern kritisiert Verhältnisse in Massenunterkünften

Nachrichtenarchiv - 19.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der sich häufenden Corona-Infektionen in Schlachthöfen hat der DGB Bayern Kritik geübt. Die Situation in Unterkünften von Werkvertragsarbeitern und auch von Geflüchteten sei menschenunwürdig, so die Gewerkschaft. Mehrbettzimmer und Gemeinschaftswaschräume förderten die Infektionen. Daran müsse sich grundsätzlich etwas ändern. Um das Risiko eines Corona-Ausbruchs zu verringern, sollten Beschäftigte von Schlachthöfen genauswo wie Geflüchtete entzerrt untergebracht werden. Der DGB forderte mehr Kontrollen und schärfere Sanktionen, um dies zu gewährleisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 14:00 Uhr