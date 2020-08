DFL stellt überarbeitetes Hygienekonzept zur Abstimmung

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Deutsche Fußball Liga hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund das Hygienekonzept für die kommende Saison überarbeitet und den Vereinen der Bundesliga und 2. Liga zugesendet. Das Konzept sieht weiterhin strenge Hygienemaßnahmen, regelmäßige Tests und angepasste organisatorische Abläufe im Spiel- und Trainingsbetrieb vor. Eine Rolle spielt bei dem neuen Konzept auch die Zahl der Infektionen im jeweiligen Heimatort der Klubs. Je mehr Ansteckungsfälle es dort gibt, desto häufiger werden auch die Spieler auf Corona getestet. Über das Hygienekonzept soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September abgestimmt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.08.2020 19:15 Uhr