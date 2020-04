DFL nennt keinen Termin für Start der Fußball-Bundesliga

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: In der Fußball-Bundesliga und der Zweiten Liga bleibt der Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Chef der Deutschen Fußball-Liga DFL , Seifert, sagte nach einer Mitgliederversammlung, die Profi-Clubs seien bereit. Man warte aber, bis die Politik einen Starttermin festlege. Selbst ein Datum zu nennen sei "anmaßend" und gehöre sich nicht. Seifert sagte, Geisterspiele ohne Zuschauer seien derzeit die einzige Möglichkeit die Bundesliga "am Leben zu erhalten". Der DFL-Chef erklärte außerdem, dass die Finanzierung der Profi-Clubs für die nächsten Monate gesichert sei. Man habe sich mit fast allen Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 23:00 Uhr