DFL entscheidet über Details für weiteren Saisonverlauf

Frankfurt: Die Deutsche Fußball-Liga entscheidet heute über den weiteren Verlauf der Saison. Am Vormittag hat eine Mitgliederversammlung begonnen - Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten sind per Videokonferenz zusammengeschaltet. Das DFL-Präsidium hatte gestern Abend angekündigt, dass der Spielbetrieb am 15. Mai fortgesetzt wird. Jetzt soll beispielsweise noch geklärt werden, mit welchem Spieltag exakt es weitergehen soll. Insgesamt neun Spieltage sind in der seit Mitte März unterbrochenen Saison noch zu absolvieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.05.2020 12:15 Uhr