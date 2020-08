DFL-Clubs beschließen einheitliches Vorgehen zur Fan-Rückkehr

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die 36 Profi-Vereine der Deutschen Fußball Liga haben ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr einiger Fans in die Stadien beschlossen. Alkohol wird verboten, Kartenkontingente für Auswärtsfans und Stehplätze vorübergehend gestrichen. Außerdem sollen personalisierte Tickets eingeführt werden, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. DFL-Geschäftsführer Seifert hat nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung erklärt, Priorität in Deutschland hätten nicht volle Stadien, sondern die gesundheitliche Situation. Die endgültige Entscheidung, ob tatsächlich schon zum Saisonstart der Bundesliga und 2. Bundesliga am dritten September-Wochenende oder kurz danach Zuschauer zugelassen sind, obliegt den Behörden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 16:00 Uhr