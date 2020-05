DFL beschließt Bundesliga-Start am 15. Mai

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Monate nach der Einstellung des Spielbetriebs setzt die Fußball-Bundesliga die Saison fort: Der Spielbetrieb soll am 15. Mai weitergehen. Das hat die Deutsche Fußball Liga am Abend mitgeteilt und die 36 Erst- und Zweitligisten per Rundschreiben informiert. Bei einer Videokonferenz will die DFL am Vormittag mit ihre Mitgliedern über Details sprechen. Der Beschluss ist im Sinne vieler Clubs. Fc-Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß lobte im BR-Fernsehen, für viele Vereine sei eine Grundlage geschaffen worden, die Saison einigermaßen gut abzuschließen. Gegenwind für den Starttermin kommt aus Bremen und Mainz. Die Verantwortlichen hatten sich dafür ausgesprochen, die Saison erst nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining am 22. Mai fortzusetzen. Bund und Länder hatten dem Profifußball gestern die Rückkehr zum Spielbetrieb ab Mitte Mai erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 07:00 Uhr