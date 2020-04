DFL berät über Wiederaufnahme von Bundesligaspielen

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Deutsche Fußball-Liga berät heute über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga. Bei einer Mitgliederversammlung per Videokonferenz soll das entsprechende Konzept erläutert werden. Vorgesehen sind unter anderem strenge Hygiene-Regeln und regelmäßige Tests, um Spiele ohne Publikum zu ermöglichen. Zuletzt hatten mehrere Politiker erklärt, sie könnten sich solche Geisterspiele vorgestellen. Kritiker sprechen angesichts der anhaltenden Corona-Epidemie von einem falschen Signal.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 05:00 Uhr