DFL berät über Bundesliga-Betrieb

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die 36 Profi-Clubs der Deutschen Fußball-Liga beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Vereine streben einen baldigen Neustart der Bundesliga und der 2. Liga an - bestenfalls schon im Mai. Bei einer Mitgliederversammlung per Videokonferenz soll ein entsprechende Konzept erläutert werden. Vorgesehen sind unter anderem strenge Hygienevorschriften und wöchentliche Tests, um Spiele ohne Publikum zu ermöglichen. Die wegen der Pandemie seit Mitte März ausgesetzte Spielzeit soll wenn möglich bis zum 30. Juni abgeschlossen werden. Ein konkreter Termin für den Neustart ist nicht zu erwarten, weil dieser maßgeblich von der Politik und den Gesundheitsexperten bestimmt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 06:00 Uhr