DFL äußert Verständnis für Verlängerung der Geisterspiele

Nachrichtenarchiv - 11.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Nach der Entscheidung der Politik gegen eine schnelle Rückkehr von Fans in Fußball-Stadien hat die Deutsche Fußball-Liga Verständnis gezeigt. Die DFL habe immer betont, dass die Eindämmung des Coronavirus höchste Priorität haben muss. Man respektiere daher die Entscheidung, so der Dachverband des deutschen Profifußballs. Auch verschiedene Fanvereinigungen äußerten sich ähnlich. Das Bündnis "Unsere Kurve" beispielsweise betonte, dass Fußball-Fans im Kampf gegen das Virus keine Sonderrolle einnehmen dürften. Der Gesundheitsschutz habe weiter Vorrang, so der Vize-Vorsitzende Sotirianos. Gestern hatten sich die Gesundheitsminister der Länder darauf verständigt, dass bis mindestens zum 31. Oktober keine Fans in die Fußball-Stadien dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2020 15:00 Uhr