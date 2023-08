DFB will frühes WM-Vorrunden-Aus aufarbeiten

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump ist unterwegs nach Washington zur Anklageverlesung

Washington: Ex-US-Präsident Trump ist auf dem Weg in die US-Hauptstadt. Er verließ am Abend seinen Golfclub in Bedminster im US-Bundestaat New Jersey und stieg in ein Flugzeug in Richtung Washington. Dort sollte er zur Anklageverlesung gegen ihn erscheinen. Es geht um versuchte Einflussnahme auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 und seine Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am Anfang Januar 2021. Trump ist angeklagt wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens und Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Er wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als politisch motiviert.

