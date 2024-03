DFB trennt sich von Adidas

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von seinem langjährigen Partner Adidas. Ab 2027 wird der US-Konzern Nike die Nationalmannschaften ausstatten. Nike habe das beste Angebot vorgelegt, hieß es vom DFB. Die neue Partnerschaft soll bis 2034 dauern. Adidas hatte die DFB-Teams mehr als 70 Jahre ausgerüstet. Bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer wohnt die Nationalmannschaft sogar auf dem Adidas Campus in Herzogenaurach. Auch die Frauen-EM nächstes Jahr in der Schweiz und die Männer-WM 2026 werden die DFB-Mannschaften noch mit Adidas-Trikots absolvieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 18:00 Uhr