DFB-Trainer Nagelsmann holt Mats Hummels zurück

Frankfurt am Main: Mats Hummels kehrt nach mehr als zwei Jahren in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den 34 Jahre alten Dortmunder Verteidiger für die anstehende Amerika-Reise. Hansi Flick hatte in seiner Amtszeit auf Hummels verzichtet. Neu im DFB-Team sind Chris Führich vom VfB Stuttgart, Kevin Behrens von Union Berlin und der Leverkusener Robert Andrich. Sie werden bei den Testspielen gegen die USA und Mexiko dabei sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 11:00 Uhr