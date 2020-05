DFB terminiert Pokal-Halbfinale

München bekommt sechs Pop-Up-Radwege

München: In der Landeshauptstadt entstehen die ersten Pop-up-Fahrradwege Bayerns. Das hat der Stadtrat heute beschlossen. Die Rathaus-CSU stimmte dagegen. Beantragt hatten diese temporären Radwege Grüne und Rosa Liste gemeinsam mit SPD und der Partei Volt. Die Stadt München will Radfahrern in der Corona-Krise damit mehr Platz verschaffen. Demnach waren allein im April rund 20 Prozent mehr Münchner aufs Fahrrad gestiegen anstatt Bus, Tram oder U-Bahn zu benutzen. An insgesamt fünf Straßen soll nun jeweils eine Autospur in jeder Fahrtrichtung in einen gelb markierten Radweg umgewandelt werden. Oberbürgermeister Reiter betonte, dass daraus keine langfristigen Radwege werden sollen, sie seien bis Oktober befristet. Parkplätze sollen dafür nicht wegfallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2020 15:00 Uhr