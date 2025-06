DFB-Team verpasst Einzug ins Finale der Nations League

München: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann verlor am Abend in der Münchner Arena mit 1:2 gegen Portugal. Dabei war Deutschland in der zweiten Halbzeit durch einen Kopfballtreffer von Wirtz in Führung gegangen, ehe Conceicão und Ronaldo für die Portugiesen trafen.

