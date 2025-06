DFB-Team und Zverev verlieren

Zum Sport: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann verlor am Abend in der Münchner Arena mit 1:2 gegen Portugal. Dabei war Deutschland in der zweiten Halbzeit durch einen Kopfballtreffer von Wirtz in Führung gegangen, ehe Conceicão und Ronaldo für die Portugiesen trafen. Und bei den French Open ist Tennisstar Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Hamburger verlor am Abend in vier Sätzen gegen den Serben Djokovic.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 06:00 Uhr