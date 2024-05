DFB-Team startet ins Trainingslager für die EM

Jena: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der Countdown zur Fußball-Europameisterschaft begonnen. Trainerteam, Betreuerstab und Spieler haben ihr Trainingsquartier in Blankenhain in Thüringen bezogen. Allerdings ist es derzeit noch ein Rumpfkader von 15 Spielern, der ab 16:30 Uhr ein öffentliches Training absolvieren wird. Die Leverkusener haben nach ihrem Pokalsieg noch ein paar Tage frei, Akteure von Borussia Dortmund müssen noch das Champions-League-Finale am Samstag bestreiten und einige Spieler sind noch angeschlagen - wie zum Beispiel Manuel Neuer, der wohl erst am Donnerstag zum Team hinzustoßen wird. Bundestrainer Nagelsmann sprach unterdessen von Top-Bedingungen im Trainingsquartier.

