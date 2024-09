DFB-Team startet gegen Ungarn in die Nations League

Düsseldorf: Knapp zwei Monate nach der Europameisterschaft bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Am Abend trifft die DFB-Elf in Düsseldorf auf Ungarn. Es ist die erste Partie in der neuen Saison der Nations-League und die erste ohne die langjährigen Topspieler Neuer, Kroos, Müller und Gündogan.

