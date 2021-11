DFB-Team gewinnt WM-Qualifikationsspiel gegen Liechenstein mit 9:0

Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchststand

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat den fünften Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von fast 263 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche. Bundesweit steckten sich innerhalb des letzten Tages 48 640 Menschen mit dem Virus an - das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die meisten Neuansteckungen hatten die Gesundheitsämter dem RKI mit über 50 000 am Mittwoch mitgeteilt. Binnen der letzten 24 Stunden wurden weitere 191 Todesfälle verzeichnet. Damit stieg die Zahl der Menschen, die an Corona oder in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben sind, auf mehr als 97 000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 06:00 Uhr