DFB-Team gewinnt Testspiel geen die Niederlande

Frankfurt am Main: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Testspiel vor der Europameisterschaft gewonnen. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann setzte sich gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Füllkrug und Mittelstädt erzielten die beiden Treffer für die deutsche Mannschaft. Bereits am Samstag hatte das DFB-Team gegen Frankreich gewonnen. Letztlich für die EM in Deutschland haben sich gestern noch drei Mannschaften qualifiziert: Die Ukraine, Polen und Georgien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 08:00 Uhr