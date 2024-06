DFB-Team gewinnt EM-Generalprobe gegen Griechenland 2:1

Mönchengladbach: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft gewonnen. Das Spiel gegen Griechenland endete 2:1. Die Tore für Deutschland schossen Havertz und Groß. Die Fußball-EM beginnt in einer Woche. Das Eröffnungsspiel in München bestreiten am nächsten Freitag Deutschland und Schottland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 23:00 Uhr