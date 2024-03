DFB-Team gewinnt auch gegen die Niederlande

Zum Fußball: Die Deutsche Nationalmannschaft hat ihr wichtiges EM-Testspiel gegen die Niederlande gewonnen. Das Team von Trainer Nagelsmann siegte am Abend in Frankfurt am Main mit 2:1. Die Tore für das deutsche Team erzielten Mittelstädt und Füllkrug. Damit bestätigt das DFB-Team seine aufsteigende Form. Bereits am Samstag hatte die Mannschaft gegen EM-Favorit Frankreich gewonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr