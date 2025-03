DFB-Team erreicht "Final Four" der Nations League

Zum Sport: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht zum ersten Mal im "Final Four" der Nations League. Das Team trennte sich im Viertelfinal-Rückspiel mit 3 zu 3 von Italien, nachdem es das Hinspiel gewonnen hatte. Durch den deutschen Halbfinal-Einzug wird das "Final Four" des UEFA-Wettbewerbs vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

