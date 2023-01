DFB stellt Völler als neuen Direktor der Fußball-Nationalmannschaft vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Schwimmendes LNG-Terminal wird in Brunsbüttel erwartet

Brunsbüttel: An der Elbmündung wird am Vormittag das dritte schwimmende LNG-Terminal in Deutschland erwartet. Das Spezialschiff kann flüssiges Erdgas von Tankern aufnehmen und es noch an Bord wieder in Gas umwandeln. Im Dezember hatte das erste Terminal dieser Art in Wilhelmshaven den Betrieb aufgenommen; danach folgte ein weiteres, privat betriebenes Terminal in Lubmin an der Ostsee. Bei der Ankunft des LNG-Spezialschiffs werden unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther anwesend sein. Die Bundesregierung hatte den Bau der Terminals beschlossen, um nach dem Wegfall der russischen Gaslieferungen kurzfristig die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 06:00 Uhr