DFB-Spielerinnen verlieren EM-Finale gegen England

London: Die deutschen Fußballerinnen haben das Finale der Europameisterschaft gegen Gastgeber England nach Verlängerung mit 1:2 verloren. Die Entscheidung fiel durch einen Treffer von Chloe Kelly in der 110. Minute. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Ella Toone hatte die Engländerinnen vor 87.000 Zuschauern im ausverkauften Wembley-Stadion in der 62. Minute in Führung gebracht. Lina Magull vom FC Bayern glich in der 79. Minute aus. - Für England ist es der erste internationale Titel überhaupt. Rekord-Europameister Deutschland verpasste den neunten EM-Erfolg. Das deutsche Team musste im Finale auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten, die wegen Muskelproblemen ausfiel.

